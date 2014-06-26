بالصور.. مدرسة السعادة نموذج للعمل التطوعى وتصدير البسمة للآخرين بسوهاج

انهت مدرسة السعادة لتعليم مهارات الفن التشكيلى وتنمية قيمة التطوع والعطاء وفنون التواصل مع المجتمع بطريقة راقية فعاليات تدريب أول مجموعة من شباب محافظة سوهاج والذين وصل عددهم إلى 20 شاب وفتاة تم اختيارهم ممن لديهم الموهبة والاستعداد للتطوع وعمل الخير دون مقابل.

وقال شادى رباب الفنان التشكيلى و صاحب الفكرة، أن جميع مراحل التدريب تتم بالمجان للشباب الذى يتم اختياره، موضحا أن فكرة مدرسة السعادة قائمة اساسا على التأكيد على دور الفن وخاصة التشكيلى فى خدمة المجتمع واسعاده واعلاء القيم الانسانية.

وأضاف أن الدراسة بالمدرسة مدتها 20 يوما يتم خلالها تعليم الشباب مهارات الخط والتصميم وانوع الفرش وكيفية استخدام الالوان بالاضافة الى اكساب الشباب مهارات حياتية متنوعة .

ومن ناحية أخرى، انهت المدرسة مشروع التخرج الاول لها بمعهد الاورام بمحافظة سوهاج حيث قام فريق عمل المدرسة برسم جميع جدران قسم الاطفال بالمعهد برسومات مبهجة وتمنح السعادة للاطفال وسط استحسان العاملين بالمعهد واولياء امور الاطفال المرضى .

ومن ناحية اخرى يستضيف معهد الاورام السبت القادم احتفالية لمدرسة السعادة لتكريم المشاركين فى المشروع من شباب المدرسة وعرض لما تم انجازة من روسومات واعمال تطوعية بسوهاج بالاضافة الى تفديم فقرات متنوعة لعرائس وبليتشو السعادة لاسعاد اطفال المعهد المرضى ثم الاعلان عن الخطة المستقبلية للمدرسة والتى تتضمن تطبيق نفس نموذج معهد الاورام بمؤسسات صحية مختلفة بمحافظات مصر .