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بالصور.. ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة حاويات فى العالم

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بالصور.. ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة حاويات فى العالم بالصور.. ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة حاويات فى العالم

لأول مرة بالموانئ المصرية، استقبلت محطة الحاويات "قناة السويس للحاويات" بميناء شرق بورسعيد، منذ قليل، أكبر سفينة حاويات فى العالم "أبا ميرسك" – ( aba maersk)، وعلى متنها 15 ألف حاوية لتتعامل مع الميناء وتتداول حاوياتها على رصيف الميناء .

وقال اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن السفينة لأول مرة تدخل الموانئ المصرية، وسوف تفرغ 651 حاوية، وتشحن 178 حاوية، مشيرا إلى طول السفينة يبلغ 379،7 متر – ويبلغ عرضها 56،4 متر – بغاطس 14،5 قدم.

وأوضح رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن السفينة قادمة، من ميناء تنجانج بماليزيا، ومتوجهة إلى ميناء روتردام بهولندا، وتحمل السفينة الجنسية الدانماركية.

يذكر أن مناورة تجريبية قامت بها، شقيقتها الصغرى " إيما ميرسك " لتجربة الدوران من قناة الاتصال بشرق بورسعيد، ولاقت نجاحا من أول مرة، منذ أربعة أشهر، سبقها محاكاة للتجربة بانجلترا، عن طريق تدريب ربابنة من هيئة قناة السويس على مرافقة السفينة، حتى يستقبلها ميناء شرق بورسعيد .

وأكد خبراء ملاحيون، أن استقبال ميناء شرق بورسعيد لأكبر سفينة حاويات فى العالم يعد نجاحا كبيرا للموانئ المصرية، وخطوة رائدة فى استقبال السفن العملاقة، ويذكر أن محطة حاويات شرق بورسعيد هى المشروع الوحيد العامل فى المشروع القومى لشرق بورسعيد، وافتتحها للعمل الرئيس السابق حسنى مبارك عام 2004، وتعطلت مراحل المشروع الذى كان من المفترض بمرحلته الأولى التى تنتهى 2015، أن يكون بالميناء المحورى ثمانى مشروعات لوجيستية للنقل البحرى .

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