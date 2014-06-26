إيران تدعو إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب

اعتبر مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبداللهيان، التطرف والإرهاب ليسا مشكلة المنطقة فقط.. داعيا إلى تعاون مشترك للمنظومة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة.

واستعرض عبداللهيان، خلال استقباله مساعدة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي أوديل سوج، مواقف طهران بشأن تطورات المنطقة خاصة تحركات الإرهاب في العراق وسوريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال مساعد الخارجية الإيرانية إن بلاده تؤكد على تعزيز المسارات السياسية والديمقراطية في المنطقة والمبنية على إرادة الشعوب.

وأضاف أن أساليب غريبة كاستخدام المجموعات المتطرفة والإرهابية لتغيير الأنظمة السياسية المقامة على أساس أصوات الشعب والانتخابات تعتبر أمرا خطيرا يجب أن يتوقف.

أ ش أ