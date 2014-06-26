رئيس الأهلي عن صفقات الزمالك: لا نحتاج لـ ' فرقعة إعلامية '

لا يشعر رئيس النادي الأهلي محمود طاهر بأي قلق من تفوق نادي الزمالك على القلعة الحمراء في ضم عدد كبير من لاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح طاهر: "الأمور تدار في الأهلي وفقًا لدراسة احتياجات الجهاز الفني، وليست بطريقة عشوائية، لأن النادي لن يدعم الفريق إلا بالمراكز التي يحتاجها".

وقال في حوار مع مجلة "الأهلي": "تعاقدنا مع لاعبين ونتفاوض مع آخرين، ولكن لا بد أن نضع في الاعتبار أن الأهلي لديه كنزًا كبيرًا من اللاعبين الناشئين والشباب".

ووجه رئيس الأهلي رسالة للجماهير الحمراء: "اطمئنوا، الأهلي يسير في الطريق الصحيح، والقادم أفضل، ولا تنظروا للفرقعات الإعلامية، لأن الأهلي أكبر من ذلك".

ودعم الأهلي صفوفه بالثنائي صلاح الدين سعيد من وادي دجلة، وإسلام رشدي من المنيا، بينما عاد إليه قائده حسام غالي بعد تجربة احتراف قصيرة مع ليرس البلجيكي، كما أتمت الإدارة الحمراء الاتفاق على ضم حسين السيد ظهير أيسر المقاصة.

بينما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن صفقات ضم أكثر من 10 لاعبين، أبرزهم ثلاثي الشرطة معروف يوسف، خالد قمر، أحمد دويدار.