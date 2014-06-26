أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النائب العام: لا يوجد حالات اعتداء بدني بسجون طرة.. ومشاكل خاصة بالتريض في”شديد الحراسة”

Google+ Print
النائب العام: لا يوجد حالات اعتداء بدني بسجون طرة.. ومشاكل خاصة بالتريض في”شديد الحراسة” النائب العام: لا يوجد حالات اعتداء بدني بسجون طرة.. ومشاكل خاصة بالتريض في”شديد الحراسة”

هشام بركات النائب العام

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، قرارًا بالتفتيش المفاجئ على سجن طرة، وذلك فى إطار الإهتمام الشديد باتخاذ الاجراءات الخاصة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية لكافة المواطنين، ونهوضًا من النيابة العامة بدورها فى حماية الحريات وتطبيق صحيح القانون.

وانتقل فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية، صباح اليوم 25 يونيو، إلى منطقة سجون طرة، وقاموا بالتفيش المفاجئ على خمسة سجون: شديد الحراسة، المزرعة، عنبر المزرعة، ملحق المزرعة، ليمان طرة، وتقدوا أحوال المسجونين بتلك السجون واطلعوا على أوراق تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم.

وتبين من التفتيش القضائى، عدم وجود اى محجوز داخل تلك السجون غير أمر قضائى صادر من النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الاحكام وفقًا للقانون.

وتبين أيضأ من التفتيش القضائى، إنه لم تقدم أى من المحبوسين داخل تلك السجون باى شكاوى بشان سوء المعاملة أو الاعتداء البدنى وانحصرت الشكاوى فى مدة التريض خارج الزنازين بالنسبة لسجن شديد الحراسة فقط، ووجود حواجز زجاجيةتحول بين المحبوسين والزائرين وتمنع الاتصال المباشر بينهم وتاخر مواعيد الزيارات وعدم وجود مراتب نوم كافية تتف مع عدد المحبوسين، وأمر النائب العام التحقيق فى تلك الشكاوى على الفور والعمل على سرعة إزالة أسبابها وموافاته بما تنتهى به التحقيقات.

كما أمر النائب العام، بمواصله التفتيش على السجون وأماكن احتجاز المحبوسين فى جميع انحاء الجمهورية للتحقيق من لالتزام بتطبيق نصوص القانون وعدم وجود محبوسين بدون وجة حق وتوفير الرعاية الكاملة للمساجين.

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا