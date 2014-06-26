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بالفيديو.. رئيس القمة الإفريقية يتجاهل البروتوكول ويرحب بالسيسي قبل الدولة المضيفة

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بالفيديو.. رئيس القمة الإفريقية يتجاهل البروتوكول ويرحب بالسيسي قبل الدولة المضيفة بالفيديو.. رئيس القمة الإفريقية يتجاهل البروتوكول ويرحب بالسيسي قبل الدولة المضيفة

قام،  الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز -رئيس القمة الإفريقية- بتغيير البروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها، حيث بدأ كلمته بالترحيب بالرئيس المصري  عبد الفتاح ، وذلك قبل أن يرحب برئيس غينيا الاستوائية – الدولة المضيفة – وترحيبه بالمراقبين بينهم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون.

كان الرئيس السيسي قد أعرب في كلمته عن احترامه للرئيس الموريتاني وشكره على دوره في مساندة عقب المطالبات الشعبية باسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسي والتي لبى ندائها الجيش المصري .

 

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