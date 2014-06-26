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السيسي خلال كلمته بالقمة الإفريقية: على جميع الدول مقاومة الإرهاب ولا مبرر لاحتضانه

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السيسي خلال كلمته بالقمة الإفريقية: على جميع الدول مقاومة الإرهاب ولا مبرر لاحتضانه السيسي خلال كلمته بالقمة الإفريقية: على جميع الدول مقاومة الإرهاب ولا مبرر لاحتضانه

ألقى، الرئيس عبد الفتاح ، كلمة افتتاحية بمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي الـ 23، المنعقدة بغينيا الإستوائية، وذلك وسط ترحيب حاد بالمشاركة المصرية .

وأثنى الرئيس السيسي، على حفاوة استقبال حكومة وشعب غينيا الاستوائية له، كما هنأ  رئيس موريتانيا على فوزه بالانتخابات الرئاسية .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن شعب تألم عندما توقفت ممارسة لأنشطتها في الاتحاد الافريقي ، إلا أن مصر لم تتوقف مطلقا عن انشغالها بهموم ومصالح قارتها الافريقية ، فمصر لايمكن أن تنفصل عن وجودها وواقعها الافريقي، قائلا أثق أن القادة الافارقة باتوا يدركون أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية مكتملة الاركان، جنبت مصر حربًا أهلية، وانحازت لها القوات المسلحة.
>وشدد السيسي على ضرورة  مواجهة الإرهاب قائلًا : لابد لجميع الدول أن تقاوم الإرهاب ولا يوجد مبرر لأحد ان يحتضنه . 

وتعهد السيسي بأن تواصل مصر بذل أقصى الجهد بالتعاون مع الاشقاء الافارقة للعمل على تسوية النزاعات .. ودعم كافة مجالات التنمية بما فيها اعادة الاعمار في المناطق الافريقية المتضررة من النزاعات.

 وأضاف السيسي : ناتج عام 2012 من المواد الأولية بأفريقيا يمثل 80% من إجمالي صادراتها وهذا دليل على الحاجة لتطوير الصناعة في القارة . 

وعن الأزمة الليبية تمنى السيسي للاتحاد الإفريقي أن يجد حلولًا سريعة لها، مشيرًا إلى أن بعض دول القارة تنخرط في نزاعات دامية .

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