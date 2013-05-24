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إضراب محضر بمحكمة قلين الجزئية عن الطعام لنقله تعسفياً

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إضراب محضر بمحكمة قلين الجزئية عن الطعام لنقله تعسفياً إضراب محضر بمحكمة قلين الجزئية عن الطعام لنقله تعسفياً

  أضرب "محمد بدوى سالم" 32سنة محضر بمحكمة قلين الجزئية، عن الطعام لنقله لمحكمة الرياض محافظة كفر الشيخ تعسفياً على حد قوله، وتم نقله من محكمة قلين الجزئية المضرب فيها عن الطعام لمستشفى قلين المركزى لسوء حالته الصحية.

وأكد أنه مريض ولديه تقارير طبية ليعمل عمل خفيف وهناك تقوص فى القدمين وإننى مريض بالكلى وتقدمت بتظلم لرئيس المحكمة ورفض الاستماع لي.

وأشار إلى أن لديه تقارير طبية لأداء عمل مخفف وبرغم ذلك لم يرحموا مرضه ونقلوه لمحكمة بعيده عن موطنه قلين وهذا ما لا أتحمله.

 وأضاف صدور قرار بنقلى من قبل رئيس قلم المحضرين من مركز "قلين" إلى قلم المحضرين التابع لمركز الرياض، وأننى لن أتحمل نقلى بحالتى المرضية التى أنا بها خاصة أنه لا يوجد ما يستدعى نقلى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2736 إدارى مركز قلين

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