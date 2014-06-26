السيسي يلتقي الرئيس الموريتاني على هامش القمة الإفريقية

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات اليوم بمقر إقامته فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية مع كل من محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، علي هامش مشاركة الرئيسين في اعمال الدوره العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الافريقى.

> وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعرب عن شكره وتقديره لم تم من جهود من اجل عودة مصر للاتحاد الافريقي ، منوها بجهود موريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي في هذا الصدد.