عامل يتحرش بنجلة الملحق العسكري الإيطالي داخل مطعم في الهرم

تعرضت نجلة الملحق العسكري بالسفارة الإيطالية، الخميس، لواقعة تحرش، داخل مطعم شهير بسقارة، وألقى أفراد أمن المطعم القبض على المتهم، وسلمته لأجهزة الأمن في الجيزة.

كانت التحقيقات قد كشفت إن جينرفي جان لوكي ابنة الملحق العسكري بالسفارة الإيطالية في البلاد، دخلت إلى دورة مياه بمطعم شهير بسقارة، وولج وراءها عامل يدعى “محمد.ع” 21 عاما ومقيم ببولاق الدكرور، ولامس جسدها وتحرش بها جنسيا داخل حمام المطعم.

وصرخت ابنة الملحق العسكري الإيطالي، طلبا للمساعدة، وتمكن عمار عبده، 44 عاما، فرد أمن المطعم، من ضبط المتهم، وأبلغ مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إلى أن حضرت قوات الشرطة وألقت القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعرفت عليه الضحية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.