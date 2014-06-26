بالصور.. تشغيل تجريبي لميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

افتتح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، التشغيل التجريبيى لنفق وكوبرى ميدان المؤسسة الجديد بشبرا الخيمة والمفترض دخوله الخدمة وإفتتاحه رسمياً 30 يونيو الجارى.

وقام سيادته بتقديم الشكر لكل من ساهم فى إنجاز العمل، وبصفة خاصة شركة المقاولون العرب، لتسليم المشروع فى موعده لتحقيق السيولة المرورية بهذه المنطقة المزدحمة.

وقال المحافظ إن التكلفة المبدئية للمشروع 30 مليون جنيه وسيساهم بشكل كبير فى تقليل الكثافة العددية لحجم السيارات على الطريق الزراعى والتى تقدر تقريبا من 40 الى 45 الف سيارة يوميا تلك المنطقة والتكدس الدائم فى تلك المنطقة بالإضافة إلى تركيب إنارة حديثة بنظام الهاى ماست تضمن تحقيق أعلى معدلات الإضاءة والتوفير فى الطاقة.

واعلن المحافظ بدأ التجهيزات على قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة تقريبًا خلف مسجد البخارى بميدان المؤسسة، و المخصصة لإنشاء موقف عمومى وسوق حضارى للقضاء على ظاهرة الأكشاك العشوائية والباعة الجائلين بما يتناسب مع مشروع تطوير الميدان.