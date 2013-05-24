بالصور: سلاف فواخرجي تكسر المقاطعة العربية

أكد ظهور الفنانة السورية سلاف فواخرجي بحفل إطلاق قناة أبو ظبي الإماراتية, عدم وجود مقاطعة عربية للفنانة فواخرجي بسبب مواقفها المؤيدة للنظام السوري, حيث سرت شائعات قوية منذ العام الفائت بأن القنوات العربية تحرص على عدم شراء الاعمال التي تشارك ببطولتها كنوع من المقاطعة لها.

وظهرت فواخرجي خلال حفل إطلاق قناة "أبو ظبي" لبرامجها لرمضان القادم 2013, بفستان أسود قصير من الدانتيل, وكانت برفقة زوجها المخرج والفنان وائل رمضان, وشارك في الحفل عدد من نجوم الدراما السورية من أبرزهم قصي خولي وديمة قندلفت.

وستعرض قناة "أبو ظبي" عدد من الاعمال السورية على شاشاتها من أبرزها مسلسل "حدث في دمشق" للمخرج باسل الخطيب بطولة سلاف فواخرجي, إضافة إلى مسلسل "منبر الموتى" للمخرج سيف الدين سبيعي, مسلسل "لعبة الموت" للمخرج سامر البرقاوي.