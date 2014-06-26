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مؤتمر الأمن الأوروبي يختتم أعماله بالمطالبة بحل سلمي عاجل للأزمة فى أوكرانيا

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مؤتمر الأمن الأوروبي يختتم أعماله بالمطالبة بحل سلمي عاجل للأزمة فى أوكرانيا مؤتمر الأمن الأوروبي يختتم أعماله بالمطالبة بحل سلمي عاجل للأزمة فى أوكرانيا

ارشيفية

اختتم المؤتمر السنوي للمراجعات الأمنية في دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أعماله اليوم في العاصمة النمساوية فيينا بعد عدة جلسات وورش عمل استمرت ثلاثة أيام وناقشت بشكل تفصيلي كيفية إيجاد حلول سلمية عاجلة للصراع المسلح في أوكرانيا.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم إن رئيس المنظمة ووزير الخارجية السويسري ديدييه بيركهالتر كان قد افتتح أعمال مؤتمر الأمن السنوي لمنظمة الأمن والتعاون لهذا العام وركز في كلمته على أن الأزمة الأوكرانية هى أزمة الأمن الأوروبي عامة.

واشار بيان المنظمة الى ان الازمة فى اوكرانيا نبهت الدول الاعضاء فى منظمة الامن والتعاون الاوروبي الى أهمية تطوير السياسات الأمنية واحتواء الصراعات قبل أن تحتدم وتكثيف المفاوضات السلمية لمنع تفاقم الصراعات في المنطقة.

وأشار البيان الى أن بيركهالتر التقى مع وزير الخارجية الأوكراني الجديد، بافلو كليمكين لمناقشة تنفيذ خطة السلام المقترحة من الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو واتفقا على مواصلة التشاور حول الأدوار المحتملة للمنظمة الاوروبية.

أ ش أ

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