بالصور .. حملة أمنية لإزالة التعديات على 750 فدان من أراضي جامعة البحر الأحمر

نفذت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ، أكبر حملة لازالة التعديات علي أراضي الدولة الفضاء في المنطقة الواقعة مابين الجونه والغردقة.

قاد الحملة اللواء احمد قريش رئيس مدينة الغردقة واللواء ياسر الغنيمي رئيس قطاع الأمن المركزي واللواء محمد عبدالله مساعد مدير الامن والغقيد عاصم الشريف وكيل المباحث الجنائية والعقيد رضا النحاس مفتش مباحث قسم ثان وذلك بمشاركة 3 تشكيلات أمنية من الأمن المركزي ونحو 200 من الضباط والامناء من مختلف الإدارات والأقسام و3 مصفحات تابعة للأمن المركزي.

شملت الحملة إزالة التعديات على مساحة 500 فدان من الأراضي المخصصة لإقامة جامعة البحر الأحمر و250 فدان من الأراضي المخصصة لإقامة مساكن للشباب وتم تسليم ارض الجامعة للدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربية بالغردقة

> ونظمت الاجهزة الامنية حملة إزالة لجميع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية، ومنع وقوف السيارات أمام الفنادق والقري السياحية، بعد تعدد تلقى إخطارات بوجود سيارات مشتبه فيها بالقرب من القري السياحية.

تم تحرير 280 مخالفة مرورية وضبط 150 من المشتبه بهم، وضبط 420 هارب من أحكام و220 حالة إشغال طريق كما تم فحص 520 شقة مفروشة.