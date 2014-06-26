تأجيل محاكمة 15 من طالب من المنتمين للإخوان لـ 13 يوليو المقبل

قررت محكمة جنح ثان مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدي، وأمانة سر سيد عبد العاطي, بتأجيل محاكمة 15 من طلاب جماعة الاخوان من بينهم 4 فتيات، لجلسة 13 يوليو المقبل لحين حضور المتهمين.

وضمت قائمة المتهمين : ياسين صبري عضو جبهة طريق الثورة, وعبد الرحمن أكرم وعبدالله السعيد و أحمدأشرف ومحمد حسن و حسن رجب و أحمد عبد الهادي و أحمد محمد والسيد أحمد حسن و محمد عبد الستار و عبد الرحمن محمد و سمية دسوقي ورقية عبد الرازق و عائشة محمد أحمد و سمية رمضان.

وأسندت للمتهمين تهم اثارة الشغب , والتظاهر دون تصريح والتجمهر , و الانضمام لجماعة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام ومقاومة السلطات.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض علي المتهمين أثناء اشتراكهم فى التظاهر بجامعة الأزهر يوم 12 يناير الماضى والتعدى على قوات الشرطة، وتحررعن الواقعة المحضر رقم 175 لسنة 2014، وتمت احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق