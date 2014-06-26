محافظ الجيزة: توسيع شارع فيصل وتكثيف أعمال النظافة قبل رمضان

أعلن الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة عن خطة تتم بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتوسعة شارع فيصل في بعض المناطق التي تشهد إزدحاما في السيارات منها الطوابق والمطبعة والطالبية وإستقطاع جزء من الأرصفة العريضة في توسعة نهر الطريق لتحقيق سيولة مرورية بالشارع الهام مع إجبار السيارات على الإنتظار صف واحد موازي للرصيف.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ اليوم بالهرم وفيصل لمتابعة أعمال النظافة العامة.

وأمر الدكتور علي عبد الرحمن برفع إحدى نقاط التراكمات للقمامة ومخلفات الهدم بشارع على عفت بمنطقة حسن محمد بفيصل، وإستغلالها كجراج يفيد أهالي المنطقة ووضع عدة صناديق قمامة بالشارع ورفعها أولاً بأول وتعيين مراقبين من الحي وهيئة النظافة والتجميل لضبط أي سيارات تقوم بإلقاء المخلفات بها وتطبيق القرار الجمهوري عليها بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه.

وكلف المحافظ خلال الجولة رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة بتكثيف أعمال النظافة قبل حلول شهر رمضان خاصة بالأماكن المحيطة بالمساجد من خلال ثلاث ورديات طوال اليوم ووضع خطة محددة لسيارات الكنس الآلي ورش المياه بطريقة تؤدي إلى نظافة فعلية ومراجعة كفاءة السيارات قبل تشغيلها وزيادة الإهتمام بالشوارع الداخلية وعدم الإقتصار فقط على نظافة الشوارع الرئيسية مع إستمرار خطة الأحياء في رفع الإشغالات وإعادة الإنضباط .

وإستجاب المحافظ لطلب أحد المواطنين بمراجعة الموقف القانوني لأحد الأكشاك بشارع الجامعة من ناحية التراخيص والمرافق.

رافق المحافظ في الجولة اللواء علاء الهراس نائب المحافظ ومحمد شافعي رئيس حي الهرم وعزت الخرصة رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة.