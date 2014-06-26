وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس النادى الإسماعيلي

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، العميد محمد أبو السعود رئيس نادى الاسماعيلي ،أمس بإستاد القاهرة الدولى للتعرف على احتياجات النادى من دعم لتوفيره، وأخر التطورات الملحقة بإنشاءات النادي.

واستعرض رئيس النادي، أخر التطورات القائمة بإنشاءات نادي الاسماعيلي والدفعة التى حصل عليها من الدعم المقدم من الوزارة والتى تبلغ مليون جنيه حتى الآن، وطلب أبو السعود من وزير الشباب والرياضة إنشاء صالة مغطاة داخل النادى ليستفيد منها فرق النادي فى ممارسة الألعاب الجماعية.

> وأوصى عبد العزيز، القائمين بالوزارة بسرعة إرسال باقي الدعم المقرر لنادي الاسماعيلي من الوزارة لتطوير إنشاءاته، بالإضافة إلى سرعة البدء في أعمال تطوير حمام السباحة بالنادي، والملعبين الخماسيين.

وطالب وزير الشباب والرياضة، من رئيس نادى الإسماعيلي الاستفادة بالصالة المغطاة المتواجدة بمحافظة الإسماعيلية، لافتا أن نادى الإسماعيلي يستحق كل الدعم من الوزارة لتطويره لدوره المتميز فى الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المميزة التى يقدمها لأبناء الإسماعيلية.