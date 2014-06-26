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بلاغ ضد 9 أشخاص احتجزوا عامل وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في سوهاج‎

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بلاغ ضد 9 أشخاص احتجزوا عامل وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في سوهاج‎ بلاغ ضد 9 أشخاص احتجزوا عامل وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في سوهاج‎

مديرية امن سوهاج

تقدم بعض أهالى قرية ببلاغ ضد 9 أشخاص بقيامهم باحتجاز عامل واجباره على ارتداء ملابس النساء وتصويره بناحية المنشاة بسوهاج.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى اخطار من مركز شرطة المنشاة بورود بلاغ من بعض أهالى العمايده بقيام صلاح احمد محمود 33 سنة عامل ،و عامر احمد محمود 28 سنة كهربائي سيارات ،و محمود رجب السيد 27 سنة عامل ،و على محمد محمود 27 سنة نجار ،و السيد مهران محمد ،و رجب السيد محمد ،و مرسي احمد همام ،و عمار حواس ابراهيم ،و خليل كمال ابراهيم) باحتجاز المدعو/ عماد رشوان حسن 32 سنة عامل واصطحابه لمنزل الخامس والتعدي عليه بالضرب واجباره على ارتداء ملابس النساء وتصويره والاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت تهديد السلاح بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الخامس.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز ورئيس نقطة الدويرات من تحرير المجني عليه بمساعدة الأهالي وضبط المتهمين من الاول حتي الرابع وضبط بحيازتهم المبلغ المستولي عليه وقدره 9400 جنيه ، وبمواجهتهم اعترافوا بارتكاب الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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