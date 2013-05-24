بالفيديو .. الأهلي ينتقم من إنبي بخماسية قاسية

سحق الأهلي منافسه إنبي 5-1 في مباراة الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

عزز الأهلي بالفوز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 33 نقطة.

فيما خسر إنبي المركز الثاني المؤهل للمرحلة النهائية من المنافسة على الدرع لصالح سموحة، والذي يتساوى معه في النقاط برصيد 26 نقطة، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

مكاسب الأهلي لم تتوقف عند حد قنص الثلاث نقاط فقط.

فالفوز هو الأكبر للأهلي في تاريخ لقاءاته مع إنبي منذ صعوده للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2002-2003.

ويأتي الفوز الكبير في اليوم التالي لذكرى مرور عشر سنوات على أشهر فوز لإنبي على الأهلي عام 2003 التي أضاعت الدوري على الفريق الأحمر وأهدته لمنافسه الزمالك بهدف سيد عبد النعيم.

وشهدت المباراة تألق كبير من جانب محمد بركات الذي كشف عن تفكيره في اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

سجل خماسية الأهلي أحمد شكري في الدقيقة السادسة، ووليد سليمان "من ركلة جزاء" في الدقيقة 14، ومحمد بركات في الدقيقتين 47 "من ركلة جزاء" و88، والسيد حمدي في الدقيقة 74.

فيما سجل هدف إنبي الوحيد أحمد رؤوف في الدقيقة 71.

شوط أهلاوي

بدأ الأهلي المباراة بقوة، ونجح شكري في تسجيل هدف التقدم مبكرا.

فعرضية سيد معوض من ناحية اليسار اصطدمت بدفاع إنبي، لتغير طريقتها وتصل إلى شكري الذي سددها من لمسة واحدة في مرمى محمد عبد المنصف حارس إنبي.

وجاء الهدف الثاني سريعا، فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي بعدما اصطدمت كرة عرضية بيد مدافع إنبي.

ونجح وليد سليمان في تحويلها لمرمى عبد المنصف بنجاح.

ولم يظهر إنبي هجوميا في الشوط الأول، إلا في انفراد لأحمد عبد الرؤوف بشريف إكرامي، نجح بركات في تحويل تسديدته إلى ركنية.

شوط مثير

بدأ الشوط الثاني على نفس المنوال، وبسبب لمسة يد أيضا احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية للأهلي.

ونفذها هذه المرة بركات، ليتقدم الأهلي بثلاثية بيضاء.

ضغط إنبي بكل قوة، وكان قريبا من تسجيل هدف تقليص الفارق في أكثر من فرصة.

ونجح رؤوف أخيرا في تسجيل هدف للفريق البترولي من رأسية قابل بها عرضية من ناحية اليسار.

إلا أن السيد حمدي سجل الهدف الأهلاوي الرابع برأسية رائعة.

وأتم بركات الحفلة الخماسية بهدفه الثاني في المباراة، بعدما وضع كرة "لوب" من فوق عبد المنصف سكنت الشباك.

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