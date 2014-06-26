مرسوم رئاسي لعقد جلسة برلمان العراق

أصدرت الرئاسة العراقية،اليوم الخميس، مرسوما لانعقاد البرلمان في الأول من يوليو لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة وسط التهديد الذي تشكله تنظيمات مسلحة تسيطر على مدن غربي البلاد.

وأعلن خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي والحليف الوثيق لرئيس الوزراء نوري المالكي أن الجلسة البرلمانية ستعقد في الموعد المحدد بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وبعد ثلاثة أشهر من الانتخابات دعت مجموعة من الشخصيات العراقية والدولية للبدء في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان المالكي أعلن رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وقال في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: “ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين”.