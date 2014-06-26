أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مرسوم رئاسي لعقد جلسة برلمان العراق

Google+ Print
مرسوم رئاسي لعقد جلسة برلمان العراق مرسوم رئاسي لعقد جلسة برلمان العراق

خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي

أصدرت الرئاسة العراقية،اليوم الخميس، مرسوما لانعقاد البرلمان في الأول من يوليو لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة وسط التهديد الذي تشكله تنظيمات مسلحة تسيطر على مدن غربي البلاد.

وأعلن خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي والحليف الوثيق لرئيس الوزراء نوري المالكي أن الجلسة البرلمانية ستعقد في الموعد المحدد بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وبعد ثلاثة أشهر من الانتخابات دعت مجموعة من الشخصيات العراقية والدولية للبدء في عملية تشكيل الجديدة.

وكان المالكي أعلن رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وقال في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: “ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي