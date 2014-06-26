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اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بحرق كمين الصحافة بالشرقية

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اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بحرق كمين الصحافة بالشرقية اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بحرق كمين الصحافة بالشرقية

أرشيفية

استأنفت ، منذ قليل ، دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بلبيس بالشرقية جلسة النطق بالحكم على 33 إخواني متهم بإضرام النيران بكمين الصحافة بمدينة مشتول السوق بالشرقية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح حريز، وعضوية المستشارين أحمد أبا زيد، شريف بركات.

كان المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب, قد أحال 33 من أعضاء الإخوان بالشرقية المتهمين بحرق كمين صحافة مشتول السوق محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق, فى القضية رقم “12823″ لسنه 2013 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية, والتحريض على العنف والتجمهر.

ويشهد محيط المحكمة تواجد أمنى مكثف تحسبا لأى أعمال شغب بعد النطق بالحكم من قبل أنصار الإخوان.

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