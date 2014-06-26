بدء نظر ثالث جلسات قضية إثبات نسب توأم الفنانة زينة

بدأت محكمة الأسرة المنعقدة بمحكمة جنح مدينة نصر نظر ثالث جلسات قضية إثبات نسب الفنانة زينة المرفوعة، ضد الفنان أحمد عز والتى تطالبه فيها بإثبات نسب طفليها وتسجيلهما باسمه.

وجاء بنص الدعوى القضائية، التى اقامها محمد عبد الله المحامى وكيلا عن وسام رضا اسماعيل والشهيرة بـ”زينة” ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بان الاثنان تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضى ودخل عز بـ “زينة” وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال على عصمته حتى الان حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وان الاثنين قد تعاشرا فى مصر بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجها الى امريكا وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 ايام يحتفلا بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا الى مصر بعد ان مكثا فى لندن “ترانزيت” 4 ساعات.

وأوضحت صحيفة الدعوى، إن الاثنان عاودا السفر إلى ايطاليا ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد، ثم إلى جزيرة سردينيا، حيث أقاما بها، ثم توجها إلى روما مرة اخرى، ومنها عادا إلى القاهرة.