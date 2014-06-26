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مصرع وإصابة 8 في حادث بالطريق الدولي شرق الإسكندرية

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مصرع وإصابة 8 في حادث بالطريق الدولي شرق الإسكندرية مصرع وإصابة 8 في حادث بالطريق الدولي شرق الإسكندرية

أرشيفية

لقيت ربة منزل وطفل مصرعهما وأصيب 6 اخرون فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولى بمنطقة المنتزة شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفيين بالطريق الدولي ، وتبين من فحص الشرطة أنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة منصور عبد السميع منصور -63 سنة- أستاذ دكتور بجامعة المنوفيه مقيم بولاق الدكرور محافظة القاهرة بالطريق المشار إليه اختلت عجلت القيادة بيد قائدها مما أدى لإنحرافها و تخطيها جزيرة منتصف الطريق وإصطدامها بالسيارة القادمة بالطريق المقابل قيادة حسام خالد عبد الرازق -19 سنة- طالب مقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل.

أسفر الحادث عن وفاة بثينه حسب النبى خليل -66 سنة- بالمعاش زوجة قائد السيارة الأولى والطفل مصطفى محمد ناصر -10 سنوات- ، و إصابة قائدى السيارتين و4 أشخاص من مستقليها باشتباه كسور وكدمات بمختلف انحاء الجسم.

تم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف وصرحت النيابة بدفنهما ، والمصابين لمستشفى أبو قير العام للعلاج، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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