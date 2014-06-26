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إخلاء سبيل المطرب “رضا مندور” لاتهامه بالتزوير

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إخلاء سبيل المطرب “رضا مندور” لاتهامه بالتزوير إخلاء سبيل المطرب “رضا مندور” لاتهامه بالتزوير

المطرب رضا مندور

أمرت نيابه أول مدينة نصر برئاسة أحمد شورب، بإخلاء سبيل المطرب رضا مندور بضمان محل إقامته عقب اتهامة بحيازة شيك مزور “صلب وتوقيع” من شركة روتانا بقيمة 90 الف دولار .

البدايه عندما توجه المطرب إلي أحد البنوك الشهيره بمدينه لصرف شيك باقي مستحقاته، إلا ان موظفي البنك فحصوا الشيك، وتبين أنه مزور وقاموا بإبلاغ الشرطه، وتم اقتياد المطرب إلي القسم، وتحرير محضر بالواقعة.

وقرر “مندور” أمام النيابة، ان قيمة الشيك باقي مستحقات التعاقد بينه وبين شركة روتانا ، وانه تحصل علي الشيك بعد مقابله مع مندوبه للشركة

، وقدم “مندور” كارت خاص بالمندوبه ، وقدم العقد المبرم بينه وبين شركة روتانا.

وعليه قررت النيابه التحفظ علي الشيك، وإخلاء سبيل المطرب بضمان محل إقامته ، واستدعاء موظفي البنك لسؤالهم حول الواقعه

 

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