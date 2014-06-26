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سانيا: انتقلت لمانشستر سيتي من أجل امال؟ لست طماعا

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سانيا: انتقلت لمانشستر سيتي من أجل امال؟ لست طماعا سانيا: انتقلت لمانشستر سيتي من أجل امال؟ لست طماعا

رفض بكاري سانيا ظهير أيمن فرنسا الأحاديث التي تردد عن انتقاله من أرسنال إلى مانشستر سيتي بسبب الأموال مؤكدا أنه ليس طماعا.

وانتقل سانيا إلى مانشستر سيتي في الصيف الجاري بصفقة انتقال حر بعدما انتهى تعاقده مع أرسنال عقب ست سنوات في صفوف المدفعجية.

وقال سانيا عقب مباراة فرنسا والإكوادور "الكل يتحدث عن انتقالي لمانشستر سيتي من أجل المال، وأريد أن أوضح للجميع انني لست طماعا ولا أفكر في المال".

وتابع "لقد لعبت في ارسنال منذ عام 2008 ولم أطلب يوما أموالا إضافية او تعديل عقدي، لعبت لأنني أحب كرة القدم وظللت ملتزما بعقدي حتى آخر يوم من أجل التتويج ببطولة".

وأكمل "الآن أنا في الـ31 من عمري وأحتاج إلى تحد جديد في آخر فتراتي في كرة القدم وهو ما بحثت عنه في مانشستر سيتي".

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