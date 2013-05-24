الأهلي يخرج بـ5 كدمات أمام إنبي

تعرض لاعبو الأهلي للعديد من الكدمات التي أفصح عنها إيهاب علي طبيب الفريق عقب مواجهة إنبي في مواجهة المجموعة الأولى بالدوري الممتاز.

وفاز الأهلي بخماسية مقابل هدف في اللقاء الذي استضافه ملعب الدفاع الجوي وشهد ركلتي جزاء للأحمر.

وقال إيهاب علي لمراسل FilGoal.com عقب المباراة: "تعرض وائل جمعة لكدمة في الركبة، وشريف إكرامي لكدمتين واحدة في الركبة والثانية في الصدر".

وأضاف "أيضا عانى سيد معوض من كدمة في وجه القدم، وأحمد نبيل "مانجا" بكدمة في الصدر".

فيما أصيب عبد الله السعيد بنزلة شعبية وهي التي أثرت على موعد اشتراكه أمام إنبي.

واختتم "عماد متعب مصاب بتقلصات في عضلات الظهر، وبالتالي لم يتم الدفع به".