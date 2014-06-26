تقرير: سواريز وافق على الرحيل لبرشلونة

(إفي): كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن مهاجم منتخب أوروجواي وفريق ليفربول الإنجليزي لويس سواريز، وافق على الانضمام إلى نادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن البرسا يمضي في مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات سواريز خلال موسم الانتقالات الصيفية، رغم الواقعة التي كان بطلها اللاعب، حيث قام بعض لاعب منتخب إيطاليا جورجو كيليني في مونديال البرازيل.

وأثارت هذه الواقعة استياء النادي الإسباني لكنها لم تجعله يتراجع عن قرار ضم سواريز، مثلما حدث مع ريال مدريد الذي ربما يعدل عن التعاقد مع المهاجم لاسيما وأنها ليست المرة الأولى لسواريز الذي قام في السابق بعض لاعبين اثنين في الدوري الإنجليزي والهولندي.

وتقول (ماركا) إن برشلونة سيحاول التفاوض مع ليفربول حول تخفيض قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقد سواريز والبالغة 87.5 مليون يورو، مبينة أن موافقة اللاعب على الانضمام للنادي الكتالوني ستساهم في الضغط على "الريدز" من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن يقوم برشلونة بإدراج لاعب جديد في الصفقة مثل أليكسيس سانشيز أو بدرو رودريجز أو أليكس سونج أو كريستيان تيو.