أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير: سواريز وافق على الرحيل لبرشلونة

Google+ Print
تقرير: سواريز وافق على الرحيل لبرشلونة تقرير: سواريز وافق على الرحيل لبرشلونة

(إفي): كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن مهاجم منتخب أوروجواي وفريق ليفربول الإنجليزي لويس سواريز، وافق على الانضمام إلى نادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن البرسا يمضي في مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات سواريز خلال موسم الانتقالات الصيفية، رغم الواقعة التي كان بطلها اللاعب، حيث قام بعض لاعب منتخب إيطاليا جورجو كيليني في مونديال البرازيل.

وأثارت هذه الواقعة استياء النادي الإسباني لكنها لم تجعله يتراجع عن قرار ضم سواريز، مثلما حدث مع ريال مدريد الذي ربما يعدل عن التعاقد مع المهاجم لاسيما وأنها ليست المرة الأولى لسواريز الذي قام في السابق بعض لاعبين اثنين في الدوري الإنجليزي والهولندي.

وتقول (ماركا) إن برشلونة سيحاول التفاوض مع ليفربول حول تخفيض قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقد سواريز والبالغة 87.5 مليون يورو، مبينة أن موافقة اللاعب على الانضمام للنادي الكتالوني ستساهم في الضغط على "الريدز" من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن يقوم برشلونة بإدراج لاعب جديد في الصفقة مثل أليكسيس سانشيز أو بدرو رودريجز أو أليكس سونج أو كريستيان تيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع