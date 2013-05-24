السيد حمدي: معجب ' بجنون ' بالوتيلي

كشف السيد حمدي مهاجم الأهلي عن سر مشابهة احتفاله للإيطالي ماريو بالوتيلي عقب تسجيله هدف الأحمر الرابع في شباك إنبي بالدوري الممتاز يوم الجمعة.

واحتفل السيد حمدي على طريقة بالوتيلي عندما سجل الأخير هدفا في شباك ألمانيا بنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2012.

وقال حمدي لمراسل FilGoal.com عقب اللقاء: "سعيد بالغاية بالهدف فقد منحني استعادة الثقة الغائبة فمنذ وقت طويل لم أسجل أهدافا".

ولم يسجل السيد حمدي أهدافا منذ شهر تقريبا عندما أحرز هدف فوز الأهلي على وادي دجلة في الدوري الممتاز.

وأضاف "احتفلت على طريقة بالوتيلي الشهيرة، لأنني كنت أشاهده اليوم ومعجب كثيرا بجنونه وطريقة أداءه".

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