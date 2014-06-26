اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء

يؤدى طلاب الثانوية العامة النظام الحديت ، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدى طلاب ” النظام القديم” امتحان التربية الوطنية والكيمياء، داخل لجان سير الامتحان، وسط إجراءات أمنية مكثفة بمعظم اللجان.

يذكر أن أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث في نحو 1466 لجنة على مستوى الجمهورية منها 17 لجنة بمستشفى 57357، و4 لجان بالسجون العامة.

ومن جانبه، أكد محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم تأمين اللجان من الخارج بقوات من الشرطة؛ لحماية اللجان من الخارج والحفاظ على أمنها، كما سيتم تأمينها من الداخل بندب “10″ افراد من معلمي التربية الرياضية والاخصائيين النفسيين؛ للعمل كأعضاء أمن للحفاظ على تأمين اللجنة، وأسوارها من الداخل.