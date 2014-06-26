صحيفة موريتانية : قوة أفريقية جديدة لمواجهة بوكوحرام

كشفت صحيفة موريتانيا عن مساع افريقية لاستحداث قوة عسكرية لمواجهة بوكوحرام.

ونقلت صحيفة الاخبار الموريتانية اليوم الخميس عن مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، ان القوة ستضع حدا للتهديدات الأمنية التي تعرفها نيجيريا والقضاء على ” ظاهرة الإرهاب المتنامي في المنطقة على المستويين المتوسط والبعيد”، موضحا انه ” يتم حاليا على مستوى الإتحاد الإفريقي التفكير في إنشاء قوة إقليمية تتكون من دول الجوار الأربعة الواقعة ضمن بحيرة تشاد وهي نيجيريا والكامرون وتشاد والنيجر”.

وأضاف أن ” هذه القوة الإفريقية سيكون لها تأثير إيجابي وداعم لدول الساحل الإفريقي بالنظر إلى العلاقة العابرة للحدود بين المجموعات الإجرامية وبالتالي مساندة ما تقوم به دول الساحل لمكافحة هذه الظاهرة”.

وينتظر أن يبحث الزعماء الافارقة في وقت لاحق اليوم الخميس في العاصمة الغينية مالابو موضوع القوة الجديدة.

ويرى المراقبون أن التنظيمات الارهابية وخصوصا بوكوحرام قد ساهمت في تدهور الأمن في غرب القارة الافريقية وأن “تزايد بؤر التوتر في العديد من المناطق أصبح يعيق بشكل كبير الجهود التنموية بالقارة.

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