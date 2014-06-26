القوات الإسرائيلية تعتقل عشرة فلسطينيين وتصيب عضو بـ “حماس”

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الخميس أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرة فلسطينيين فى الضفة الغربية الليلة الماضية كما أطلقت النار على عضو فى حركة حماس ما أسفر عن إصابته.

وأضافت الصحيفة على موقعها الالكتروني أنه خلال غارة للجيش فى منطقة الخليل، حاول عضو حماس الهرب متجاهلا أوامر القوات بالتوقف مما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلى ينفذ حملة عسكرية موسعة للبحث عن ثلاثة طلاب مختطفيين منذ اسبوعين حيث يداهم مئات المنازل الفلسطينية ويعتقل الفلسطينيين.

أ ش أ