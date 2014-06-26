9 معارض للمواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ولحوم مدعمة في رمضان بالمنيا

أعلن اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا عن بدء مشروع قافلة الخير بمناسبة شهر رمضان الكريم من خلال توفير عدد 408 قدرة من الفول والعدس للفقراء ومحدودي الدخل على مستوى مراكز المحافظة التسع باجمالى 94 طن من الفول والعدس طوال الشهر بالإضافة إلى إقامة 9 معارض بكافة مراكز المحافظة للمواد والسلع الاستهلاكية و الغذائية بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المعظم بالتنسيق بين الوحدات المحلية والغرفة التجارية ومشاركة مديرية التموين والصندوق الاجتماعي وذلك لضبط الأسعار ودعم محدودي الدخل ومواجهة الغلاء.

وقال المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم الأسواق باللحوم من مشروع التسمين التابع للمحافظة بسعر 40 جنية للكيلو الواحد من خلال منافذ التوزيع المقامة بجوار الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الصحة والتموين والأوقاف والطب البيطري والمرور والدفاع المدني وجميع الأجهزة المعنية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وطالب زيادة وكيل وزارة التموين بوضع مقترح لتعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان بشكل يتيح إنتاج خبز في أوقات مناسبة للمواطنين والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الدقيق التمويني المدعم 82% المخصص لإنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية المدعمة على البطاقات التموينية ( سكر- زيت – أرز – شاي) إضافة إلى التأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز و عمل محطات التعبئة الثلاث ( المنيا جاز- الهيثم- وشوشة ) بكامل طاقتها والتوزيع وفقاً للسعر المحدد مع زيادة المعروض من الاسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك.

وقال المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة سيتم ربطها بغرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز لتلقى أي بلاغات او مخالفات والتعامل معها فوراً.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لإدارة المرور والمواقف بضرورة التواجد المستمر وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين بشكل فوري وضبط حركة وخطوط السير خاصة في أوقات الذروة والتزام السائقين بالأجرة المحددة.

كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بأهمية استمرار الحملات لإزالة اى إشغالات والتصدي لاى حالة تعد في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات وعرض تقارير دورية عن حملات إزالة المخالفات والتصدي للباعة الجائلين بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة أولا بأول.

وأشار وكيل مديرية التموين انه جارى تجهيز فروع للجمعيات الاستهلاكية الأم بالمراكز وفروع للاتحاد التعاوني الاستهلاكي لتوفير السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان ودعمها بكمية من اللحوم والسلع الغذائية المدعمة ووضع خطة من مفتشي التموين لمراقبة عملها مشيرا إلى انه تم عمل غرفة عمليات رئيسية بالإدارات التسع تعمل طوال 24 ساعة على صلة بغرف العمليات بالمديريات التسع على الأرقام التالية 2364503 و2360924.

قالت وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز أقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والطارئة والتعامل معها على أكمل وجه مع تكثيف الحملات الصحية وتشديد الرقابة على الباعة للتأكد من حملهم الشهادات الصحية وأن المنتجات صالحة للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه موائد الرحمن المقامة.

أوضح مدير الطب البيطري انه سيتم العمل بالمجازر طوال الأسبوع بالإضافة إلى المرور المستمر على الأسواق لمراقبة عرض و بيع اللحوم والدواجن ومتابعة المعروض بمحلات الجزارة والتصدي بكل حزم للذبح خارج المجازر لمنع تكون بؤر ناقلة للأمراض.

> وأشار وكيل وزارة التضامن والشئون الاجتماعية إلى انه يتم تنظيم دورات رمضانية ببعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية لتقديم أنشطة رياضية وثقافية ودينية واجتماعية بالإضافة إلى تقديمها لبعض المساعدات والمواد الغذائية.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع ثقافة المنيا على تقديم عروضاً فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والكورال والإنشاد الديني و مسرح العرائس ببيوت وقصور ثقافة المنيا على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة انه تم وضع برنامجاً يتضمن أمسيات ثقافية وفنية بمراكز الشباب إلى جانب إقامة دورات رمضانية رياضية وندوات دينية.