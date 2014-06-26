بيريز لـ”أوباما”: إدعم السيسي وعباس.. وحارب إيران وحماس.. ولا تحافظ على وحدة العراق

طالب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالوقوف إلى جوار أصدقائه على مساوئهم، لأنهم سيساعدونه في قتال أعدائه الحقيقيين.

و أضاف بيريز حسبما نشرت صحيفة ” هأرتس ” الاسرائلية في لقاء الوداع الذي جمع بينهما بالبيت الأبيض أن بيريز طلب من أوباما دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يدعم عملية السلام، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأردن، في حين حثه على محاربة حماس وإيران، وعدم الحفاظ على عراق موحد سياسيًا لأنها قضية خاسرة” .

وأضافت الصحيفة ان بيريز قال لأوباما: ” إذا أردت أن تستخدم قواتك العسكرية فاستخدمها من أجل استقلال حلفائنا الأكراد” ، مشيرة إلى أن أوباما أعرب عن اهتمامه بقضية المختطفين الإسرائيليين، وأنه سينظر في أمر الجاسوس الإسرائيلي المسجون في أمريكا جوناسون بولارد ” .

ونقلت الصحيفة عن بيريز، قوله إن :” أوباما أكد له أنه سوف يطبق عقوبات على إيران، وأنه لن يسمح لها بالوصول إلى مستويات خطرة من اليورانيوم المخصب” .

وأوضحت الصحيفة أن أوباما رفض الحديث للإعلام أثناء جلوس بيريز بجواره حرصًا على تجنبه المداخلات التي قد تتطرق للسؤال عن إيران والعراق أو عن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو” .