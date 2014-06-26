” هيومن رايتس” تطالب تونس بالتحقيق في ارتكاب تونسيين جرائم حرب في سوريا و العراق

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية، فتح تحقيق سريع في مزاعم متعلقة بارتكاب مقاتلين تونسيين جرائم حرب في العراق وسوريا.

وقالت المنظمة في بيان لها نشرته أمس الأربعاء بموقعها الرسمي على شبكة الانترنت :” إن على تونس “اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات ومحاكمة التونسيين المتورطين في انتهاكات ترقى إلى تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا والعراق”.

وطالبت المنظمة دولة تونس “بصفتها طرف في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، سنّ تشريعات تتعلق بجرائم الحرب، ودمج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قانونها الوطني”، كما ذكر موقع الأناضول .

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطمة :” يُعتبر مقطع الفيديو الذي نُشر على موقع (التواصل الاجتماعي) فيسبوك، والذي يبدو أنه يُظهر مقاتلًا تونسيًا متورط في قتل عناصر من حرس الحدود العراقي، دعوة للسلطات التونسية كي تُسرع في فتح تحقيق ومحاكمة جميع جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون تونسيون في العراق وسوريا” بحسب البيان .

وفي 13 يونيوقام رجل، سمى نفسه أبو حمزة المحمدي، وقال إنه تونسي، بنشر ثلاثة مقاطع فيديو على صفحته على موقع فيسبوك، قبل أن يتم إغلاقها، بالإضافة إلى صور تبرز أنه شارك في تعذيب وإعدام 5 عناصر من حرس الحدود العراقي .

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إن “2400 تونسي يقاتلون إلى جانب جبهة النصرة (المرتبطة بتنظيم القاعدة) وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” في سوريا”.