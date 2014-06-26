ضاحي خلفان يستمع لشرح عن الخرائط الذكية

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، البروفيسور توني بوزان، أستاذ الذاكرة ومخترع الخرائط الذهنية، واستمع معاليه من بوزان، لشرح عن أهمية الخريطة الذهنية للإنسان والتي تعتبر أداة التفكير متعددة الأساليب لتقوية الذاكرة بالإضافة إلى أنها تقنية تعتمد على الرسم لتزويد الإنسان بمفاتيح تساعده على استخدام مهارات طاقة العقل وتسخيرها بكلمة أو صورة أو عدد أو منطق أو ألوان أو إيقاع، ما يساعد على الإبداع وحرية التفكير، فالخريطة الذهنية يمكن أن يوظفها الإنسان في مختلف مجالات الحياة وفي تحسين التعليم والتفكير بصورة واضحة وأداء أفضل.

واستعرض بوزان مؤلفاته التي ضمت كتب استخدم ذاكرتك، وتحكم بذاكرتك والعقل أولاً، واستخدم عقلك والعباقرة والعقل القوي وقوة الذكاء الكلامي والخرائط الذهنية.

وفي ختام اللقاء أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، مجسم قلعة نايف للبروفيسور توني بوزان بمناسبة الزيارة بحضور العميد أحمد المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة، والعميد الدكتور خالد المري مدير إدارة الاتصالات في الإدارة العامة للعمليات، ومنيرة صفر أمين السر العام لجمعية الموهوبين، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة مناهل ثابت مستشارة الجمعية ورئيس جمعية العباقرة في العالم.