أعلن مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إنجاز 55 % من مشروع تطوير كورنيش جميرا، الذي يبلغ طوله 14 كيلو متراً، ويمتد من الشاطئ المحاذي لست مناطق سكنية، يبدأ من المنطقة الواقعة خلف منتجع شاطئ (دبي مارين)، وصولاً إلى فندق (برج العرب)، حيث سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ مسافته كيلو مترين خلال شهر رمضان المبارك، ويتوقع الانتهاء من كل الأعمال في المشروع في شهر أكتوبر المقبل.

مشروع حضاري

وقال مطر الطاير: يأتي هذا المشروع الحضاري المهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق السعادة للناس، حيث يعتبر سموه الرياضة عنصراً مهماً في بناء المجتمع، وضمانة أساسية لوجود أفراد أصحاء قادرين على العطاء، مؤكداً أن كورنيش جميرا سيكون إضافة جمالية في المنطقة للاسترخاء والراحة، ويتيح مجالاً أرحب أمام الجمهور للاستمتاع وممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة، وتوفير أفضل سبل العناية لكل من يقصدها من المواطنين والمقيمين والسياح، للاستجمام والسباحة وممارسة الرياضة، وعلاوة على قيمته إضافة جمالية للاسترخاء والراحة، يحمل المشروع أهمية خاصة لإسهامه في مجال تطوير البنية الأساسية الاجتماعية في الإمارة، لاسيما على صعيد نوعية الصحة العامة للمجتمع، بما يتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات الجري والمشي، إلى جانب الرياضات المائية المختلفة مثل السباحة والتجديف وغيرها من الأنشطة الشاطئية، التي تلائم كل أفراد الأسرة وتسهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية بما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح للجمهور ممارسة الرياضة بشتى صورها.

ممشى واستراحات

وأوضح أن الشركة المنفذة بدأت في تنفيذ المشروع في منتصف فبراير الماضي، ويتضمن المشروع إنشاء ممشى بعرض خمسة أمتار، ومضمار آخر للجري بعرض أربعة أمتار، إضافة إلى استراحات تضم أكشاكاً تجارية وأماكن مظللة للجلوس مطلة على الشاطئ، ومرافق عامة وصحية، في حين سيتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير، التي سيتم تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق علاوة على الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر.

وأضاف: المشروع يهدف إلى تحويل الشاطئ الرملي إلى مكان أكثر حيوية عن طريق توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة لزوار الشاطئ من المقيمين والسياح، الذين يتوافدون على شواطئ دبي للاستمتاع بالجلوس إلى البحر أو ممارسة رياضة الجري أو المشي.

وأكد مطر الطاير أن مدينة دبي تعد الوجهة السياحية المفضّلة لدى الكثير من الجنسيات لاسيما في الإجازات والعطل الرسمية، ومن هنا جاء التوجه للعمل على تنفيذ المشاريع السياحية، التي يرغب الزوار بقصدها والاستمتاع بها، ولتكون شاهداً على مكانة دبي العالمية في التصميم والابتكار والإبداع.