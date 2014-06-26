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21 قتيلًا و17 جريحًا في انفجار بمركز تجاري بنيجيريا

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21 قتيلًا و17 جريحًا في انفجار بمركز تجاري بنيجيريا 21 قتيلًا و17 جريحًا في انفجار بمركز تجاري بنيجيريا

هجمات فى نيجيريا

قتل 21 شخصًاوأصيب 17 آخرون بجروح في تفجير استهدف مركزًا تجاريًا مكتظًا في العاصمة النيجيرية ابوجا التي وقعت مرة جديدة ضحية اعتداء من هذا النوع بعد سلسلة هجمات مماثلة نفذتها جماعة بوكو حرام .

وانفجرت القنبلة قرب احد مداخل “ايماب بلازا”، أمس الاربعاء في المركز التجاري الواقع بين سوقين تجاريين آخرين في حي مكتظ للغاية في وسط العاصمة وليس بعيدا عن مقر ، كما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية .

ووقع الانفجار بينما كان المتسوقون يبتاعون قبل بدء مباراة كأس العالم في كرة القدم بين منتخب بلادهم ونظيره الأرجنتيني.

 

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