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وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمكافحة أمراض الصيف

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وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمكافحة أمراض الصيف وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمكافحة أمراض الصيف

أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد مصطفى حامد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع محافظات الجمهورية لمكافحة أمراض الصيف، والحد من انتشارها نظرا لزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض فى فصل الصيف، والتى تنتقل عن طريق تلوث الطعام والشـراب.

وقال وزير الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة قامت منذ أكثر من شهر بإعداد خطة تم توزيعها على جميع مديريات الشئون الصحية، والإدارات الفنية المعنية بالوزارت، للحد من حدوث هذه الأمراض والاكتشاف المبكر للحالات المعدية، والتعامل الفورى معها لمنع حدوث أى تفشيات وبائية.

وأوضح أن أهم أولويات الخطة وتوفير أدوية الطوارئ بكميات ونوعيات كافية، لمواجهة حدوث أى حالات طارئة أو تفشيات وبائية، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات- على وجه التحديد- من أدوية ومحاليل ومطهرات، والوقوف على استعداد المعامل الإقليمية فيما يتعلق بالمستلزمات وفحص العينات.

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مصر 365