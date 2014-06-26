إحباط محاولتي تفجير عبوتين ناسفتين برفح

أحبطت قوات الأمن، مساء الأربعاء، محاولتي تفجير عبوتين ناسفتين على الطريق الرئيسي برفح، حيث تم إبطال مفعولها وتفكيكها قبل انفجارهما، دون أية إصابات أو خسائر، كما تم العثور على دانة مدفع.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه في مجال جهود قسم المفرقعات لتفكيك العبوات الناسفة التي يقوم بزرعها العناصر الإرهابية، فقد تم تمشيط منطقة رفح في الطريق المؤدي إلى قطاع الأمن المركزي بمنطقة الأحراش، حيث أمكن تحديد مكان العبوتين الناسفتين، وتبين أنهما يقعان على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قطاع الأمن المركزي، والذي شهد العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قوات وآليات الجيش والشرطة.

وأضاف المصدر أنه بالفحص تبين أن الأولى عبارة عن عبوة ناسفة أسطوانية الشكل مصنوعة من الصاج لونها أصفر كاملة الأجزاء بداخلها مادة TNT شديدة الإنفجار تزن حوالي 15 كيلو جراما، ومثبت بها مفجر كهربائي أصفر اللون بأسلاك وبواط بلاستيك أبيض اللون بداخله شريحة إلكترونية كاملة الأجزاء معدة للتفجير عن بعد، حيث كان موصلا بها بطارية 9 فولت بالإضافة إلى جراب من البلاستيك أسمر اللون بداخله (3) بطارية 1.5 فولت، والدائرة موصله بجهاز لاسلكي للتفجير عن بعد صيني الصنع مدونا عليه من الداخل باللغة الإنجليزية WEIERWEI ومدونا عليها من الخارج رقم 433330، وجميع المكونات جاهزة للتفجير عن بعد.

وأوضح: تبين أن الثانية عبارة عن جسم أسطواني الشكل مصنوع من المعدن زيتي اللون محكمة الغلق يتعذر معه معرفة محتواها ويتوسطها فتحة بغطاء من النحاس مثبتا بها سلك تليفوني طوله حوالى 20 مترا، ولا يوجد بها دائرة كهربائية مثبتة عليها من الخارج.

وتابع: أثناء تمشيط المنطقة وتطهيرها تم العثور على دانة مدفع بطول حوالي 80 سنتيمترا وقطرها حوالي 20 سنتيمترا، وكان يعلوها الصدأ، وهى من مخلفات الحروب السابقة وغير صالحة للاستخدام، ولم يتم العثور على مشتبه فيهم أو ثمة مواد متفجرة أخرى.