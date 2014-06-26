بالفيديو - مرتضى: اتفقنا مع رونالدينيو وسيحضر إلى القاهرة قريبا

في أول اعتراف رسمي من إدارة الزمالك، أكد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض دخوله في مفاوضات مع البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة وميلان السابق.

وكيل اللاعبين محمد شيحة قال في تصريحات يوم الثلاثاء أن الزمالك يفاوض نجم أتليتكو مينيرو الحالي، إلا أنه يطالب مقابلا ماديا كبيرا.

وقال مرتضى لقناة "أون تي في": "تحدثنا مع وكيل أعمال رونالدينيو أثناء تواجدي في دبي، وننتظر وصوله إلى القاهرة من أجل استئناف المفاوضات".

وتابع "سنمول الصفقة من أموال الإعلانات وقمصان رونالدينيو التي ستباع".

وواصل مرتضى موضحا "أريد أن أسعد جماهير الزمالك، ونتعامل بفكر احترافي".

رغم ذلك، أكد رئيس الزمالك أن هذه الصفقة لن تكون المفاجأة التي وعد بها جماهير فريقه.

وأتم "هذه ليست المفاجأة التي وعدت بها جماهير الزمالك، وسأخبر بها لاعبي الفريق يوم الجمعة قبل مباراة القمة".

يذكر أن روبرتو أسيس وكيل أعمال رونالدينيو وشقيقه صرح أن النجم صاحب الـ34 عاما يشعر بالسعادة في البرازيل مع فريقه.

ويتواجد رونالدينيو حاليا برفقة الفريق البرازيلي في الصين للاستعداد للموسم الجديد وشارك في مباراة ودية أمام جوانزو يوم الأحد الماضي 22 يونيو وسجل هدفا وصنع الآخر.

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