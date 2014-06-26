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«هيومان رايتس» تدعو مالي للتحقيق في جرائم الحرب

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دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، وزارة العدل المالية، إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع المسلح شمالي البلاد، عامي 2012 و2013.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، أن «تكليف المحاكم المحلية بالتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الكبيرة، التي ارتكبت خلال الصراع المسلح بين 2012 و2013، ينطوي على مشاكل أمنية كبيرة».

واعتبرت كورين دوفكا، وهي باحثة أولى في شؤون أفريقيا الغربية بالمنظمة، أن «تشكيل لجنة تحقيق خاصة في باماكو يمثل الأداة الأمثل، والأكثر أمانًا للتأكد من أن الانتهاكات المروعة، التي ارتكبت أثناء الصراع، تخضع إلى تحقيق عادل ويتمتع بالمصداقية»، حسب البيان.

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