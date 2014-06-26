وزير يمني: أسراب جراد قادمة من السعودية

قال وزير الزراعة اليمني، فريد مجور، الأربعاء، إن «أسرابًا جديدة من الجراد الصحراوي وصلت إلى 5 محافظات قادمة من السعودية».

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن الوزير قوله إن «أسرابًا من الجراد الصحراوي وصلت إلى مناطق في محافظتي صعدة والجوف (شمال)، ومحافظتي إب والبيضاء (وسط)، بالإضافة إلى محافظة حضرموت (جنوب) قادمة من السعودية».

وأشار إلى أن «هذا النوع من الجراد لا يشكل أي خطورة أو ضرر على الزراعة في الوقت الراهن باعتبار أنها أسراب جراد متحركة ومتنقلة مع اتجاه الرياح ولا تحتاج إلى مكافحة».