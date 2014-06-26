فيديو.. حسن يوسف يعتذر لـ«البلتاجي» عن «وش الخميرة»

طالب الفنان حسن يوسف، مساء الأربعاء، الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، بقبول اعتذاره، بعدما قال عنه ف وقت سابق إن «وشه يقطع الخميرة من البيت».

وأوضح «يوسف»، في لقاء تليفزيوني على قناة «التحرير» مع محمد الغيطي، مقدم برنامج «صح النوم»: «إذا كنت قلت كده، أنا مش فاكر والله إني قلت كده، وده ذنب ربنا يسامحني عليه وأستغفر أمام الله وأمام الملايين».

واعتبر أنه «خطأ في حق الأستاذ البلتاجي وحق محبيه» طالبًا منهم «قبول الاعتذار»، بقوله: «أتمنى أن يقبل هذا الاعتذار، وليس الاعتذار خوفًا من التهديد، ولكن خوفًا من الله عز وجل، لأن ربنا نهانا أن نعيب على الخلق».

كان «يوسف» سخر من هيئة «البلتاجي» وشكله في لقاء تليفزيوني سابق، قائلًا: «وشه يقطع الخميرة من البيت».