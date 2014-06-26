المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الرياض - خالد العوفي

تُشارك مصلحة الجمارك العامة، دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يُصادف هذا العام اليوم (الخميس). وأشاد مدير عام الجمارك صالح الخليوي، بالدور الكبير الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية في محاربة داء المخدرات. وأرجع الإنجازات المتتالية على صعيد مكافحة المخدرات إلى دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين للأجهزة المعنية الأمر الذي أسهم بشكل فعّال في الحد من هذه الآفة وانتشارها، منوهاً بما تقوم به المديرية العامة لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من جهود في مكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها والوقاية منها. وأكد أن التعاون القائم بين الجمارك والجهات المعنية كالمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وكافة الأجهزة الأخرى كان له أثر ملموس في الحد من تهريب المخدرات، مبدياً اعتزازه بنجاحات المملكة في حماية المجتمع السعودي من أخطار هذه الآفة. وقال مدير عام الجمارك: "هيأت الجمارك السعودية في كافة منافذها (البرية، الجوية، البحرية) الإمكانات المادية والبشرية لإحباط محاولات تهريب المخدرات، بدعم وتوجيه من وزير المالية، وانتهجت الجمارك للتصدي لهذه الآفة، ومحاربتها أساليب متعددة من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لمنسوبيها في كل المنافذ الجمركية، التي تُسهم في تنمية مهارات المراقب الجمركي في عمله الميداني، إضافة إلى عقد ورش العمل والندوات المتعلقة بكيفية كشف أساليب التهريب". وأوضح أن الجمارك السعودية تتخذ لمكافحة المخدرات أحدث الأساليب والطرق المتطوّرة للكشف عن أساليب تهريبها وإخفائها، فضلاً عن فراسة رجال الجمارك التي اكتسبوها من خلال خبراتهم الطويلة في مجال العمل الجمركي والتي ساعدت كثيراً في إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات بأنواعها.