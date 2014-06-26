وزير النقل يتفقد الأعمال في مشروع إعادة إنشاء تقاطع خريص مع الشيخ جابر بالرياض

الرياض - واس

تفقد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري امس العمل في مشروع إنشاء تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر "جسر المعيزيلة" الذي يتم تنفيذه شرق العاصمة الرياض، واطلع على أعمال التنفيذ واجتمع بالمقاول والاستشاري وحثهم على سرعة إنهاء المشروع.

كما قام بزيارة لمركز أبحاث الطرق والنقل الذي قامت الوزارة بإنشائه بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتجول في مبنى المركز واطلع على تجهيزاته، ووجه بأن يكون المركز مقرا للمختبرات التابعة للوزارة. الجدير ذكره أن المركز تم بناؤه في قرية الثمامة ليكون مركزاً رائداً في أبحاث الطرق والنقل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بهدف رفع مستوى السلامة وزيادة كفاءة شبكات الطرق والجسور، ومعالجة الطلب المتزايد على خدمات النقل كنتيجة طبيعية للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية، وزيادة عوامل الاستدامة في قطاع النقل من خلال تشجيع استخدام الموارد الطبيعية للمملكة، إضافة إلى دعم الأنشطة البحثية والدراسات المتعلقة بالنقل الحضري والسلامة المرورية وحماية البيئة وأنظمة النقل الذكية. كما يهدف المركز كذلك إلى معالجة القضايا المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل، ودعم وإجراء الابحاث والدراسات في مجال النقل الحضري وسلامة المرور، حماية البيئة، إدارة وتشغيل أنظمة النقل وتطبيقات أنظمة النقل الذكي، مواد وطبقات الرصف، منشآت الطرق، وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لتطوير قطاع الطرق والنقل. ومن بين أهداف المركز تقديم المشورة والدعم الفني لمتخذي القرار في مختلف وسائط وأنظمة النقل، وتوفير المختبرات والمعامل اللازمة لإجراء الاختبارات والأبحاث، دعم الانشطة البحثية التي تقوم بها الجامعات والطلاب، وتجهيز الفنيين القادرين على إجراء أبحاث الطرق والنقل، تعزيز الشراكة في مجال الابحاث والتعليم والتكنولوجيا الخاصة بالطرق والنقل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني مع الجهات العامة والخاصة في القطاع. وقد رافق وزير النقل خلال هذه الجولة بعض المسؤولين من الوزارة.