اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم الدوادمي

اعتمد مدير التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله المسند يوم أمس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والبالغ عددهم 1871 معلماً ومعلمة، وذلك بعد أن تم تحقيق رغبة 792 معلماً ومعلمة منها 325 على الرغبة الاولى بما يمثل 41%من مجموع المنقولين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي بالإدارة عبدالله بن عبدالرحمن الغبيوي أنه يمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال زيارة صفحة شؤون المعلمين من خلال موقع الإدارة على الرابط التالي www.6423084.com متمنياً في الوقت ذاته للجميع التوفيق وإكمال الرسالة التربوية والتعليمية السامية.