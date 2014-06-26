«الصحة»: إصابة عامل بأنفلونزا الطيور بالمنيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة حالة بشرية بمرض أنفلونزا الطيور «A /H5N1» لعامل بناء يبلغ من العمر، 34 عاما، من محافظة المنيا، وهو حالياً على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم وحالته الصحية غير مستقرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الأربعاء، إنها اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية فور الاشتباه في الحالة، حيث قامت بعزلها بمستشفي حميات المنيا، وأخذ عينة لتحليلها وتأكيدها بالمعامل المركزية بالقاهرة حيث جاءت النتيجة ايجابية.

كما تم إرسال فريق من قطاع الطب الوقائي إلى محل إقامة الحالة بالمنيا لمناظرة أفراد الأسرة (زوجة، طفلين)، وهم بحالة جيدة ولا يوجد عليهم أية أعراض وسيتم متابعتهم لمدة عشرة أيام.

وأضافت الوزارة أنه تم تحويل المريض إلى مستشفى صدر العباسية وتم وضعه بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، كما تم إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لاتخاذ اللازم حيال التقصي البيطرى للطيور.