بالفيديو .. حسن يوسف يعتذر للبلتاجى

بعد تهكمه على شكل القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وبعد اصدار بعض الفتاوى باهدار دمه قدم الفنان حسن يوسف الاعتذار للقيادى الاخوانى المحبوس محمد البلتاجى.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” التحرير ” :” أنه اخطاء فى حق البلتاجى بانه سخر من شكله مشيراً الى أن الشرع قد نهى عن ذلك ” .

وأشار يوسف انه يتقدم باعتذاره للبلتاجى وأحبابه وتمنى ان يقبل البلتاجى ومحبيه هذا الاعتذار مؤكداً ان هذا الاعتذار ليس بسبب خوفه من الاخوان ولكن بسبب خوفه من الله على حد قوله.

ووجه يوسف رسالة الى الذين أصدروا فتوى باهدار دمه قائلاً “الاخوة اللى اهدروا دمى انتوا اهل دين وقبل ما تتسرعوا ارجعوا للدين والعلماء عشان الفتاوى دى بتضحك الناس عليكم ” على حد تعبيره.

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