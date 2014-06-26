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الصحة : اصابة عامل بناء بانفلونزا الطيور بالمنيا

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الصحة : اصابة عامل بناء بانفلونزا الطيور بالمنيا الصحة : اصابة عامل بناء بانفلونزا الطيور بالمنيا

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة حاله بشرية بمرض أنفلونزا الطيور A /H5N1 لعامل بناء يبلغ من العمر 34 عام من محافظة المنيا , وهو حالياً علي جهاز التنفس الصناعي بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم وحالته الصحية غير مستقرة.

وقالت الوزارة فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء إنها إتخذت عددا من الإجراءات الوقائية فور الإشتباه فى الحالة ، حيث قامت بعزلها بمستشفي حميات المنيا وأخذ عينة لتحليلها وتأكيدها بالمعامل المركزية بالقاهرة حيث جاءت النتيجة ايجابية اليوم الموافق 25/6/2014.

كما تم ارسال فريق من قطاع الطب الوقائي الي محل إقامة الحالة بالمنيا لمناظرة أفراد الأسرة (زوجة, طفلين) وهم بحالة جيدة ولا يوجد عليهم أية أعراض وسيتم متابعتهم لمدة عشرة أيام.

وأضافت الوزارة انه تم تحويل المريض الي مستشفي صدر العباسية وتم وضعه بالعناية المركزة علي جهاز التنفس الصناعي ، كما تم ابلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لاتخاذ اللازم حيال التقصي البيطرى للطيور.

أ ش أ

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