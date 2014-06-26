أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نائب “الأهرام”: التنسيق الأمني بين الدولتين سبب زيارة السيسي للجزائر

Google+ Print
نائب “الأهرام”: التنسيق الأمني بين الدولتين سبب زيارة السيسي للجزائر نائب “الأهرام”: التنسيق الأمني بين الدولتين سبب زيارة السيسي للجزائر


> قال نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام خالد زغلول :” إن سبب زيارة الرئيس عبدالفتاح لدولة الجزائر للتنسيق الأمني بين الدولتين لأن الجيشان المصري والجزائري مستهدفان من الدول الغربية ” .

وأضاف زغلول في حوارٍه على فضائية ” الغد العربي” مساء أمس الااربعاء :” أن التنسيق الأمني بين الدولتين له شقين، الأول هو الاستفادة من تجربة الجزائر في محاربتها للإرهاب لمدة عشر سنوات متتالية، والثاني أزمة ليبيا التي تمر بها حالياً، وانتشار تنظيم القاعدة بهذه الدولة، وأن ليبيا تُعتبر دولة جوار لمصر والجزائر ” .

وأوضح زغلول :” أن التعاون الأمني بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، سيكون على أعلى مستوى” ، مشيراً :” إلى أن بعض الجيوش العربية تم تفكيكها، ما عدا جيشا الجزائر ومصر، لذلك الدولتان مستهدفتان من الغرب ” .

وأشار زغلول :” إلى أن الجزائر كانت ترفض حكم جماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة 30 يونيو، وكانت لا تريد التعاون مع هذه الجماعة، ولا عقد اتفاقيات معها، وأن العلاقة تغيرت حالياً للأحسن بعد انتخاب السيسي رئيساً لمصر ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب